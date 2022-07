BD au Luxembourg: Le festival de Contern ouvre une nouvelle page

«Après une période difficile, nous sommes contents de retrouver le festival dans une ambiance légère», souligne Étienne Willem, auteur vedette du festival de Contern. L’affiche qu’il avait conçue en 2020 a été réutilisée, car le festival avait alors été annulé à cause de la pandémie. Puis l’an dernier, l’événement s’était déroulé dans un format très réduit, avec les seules dédicaces d’auteurs et sans les rues remplies de stands d’albums.

Cette fois, le festival retrouve sa forme habituelle. En plus des dédicaces dans le hall, «il y aura les stands de BD dans les rues fermées à la circulation, et bien sûr toutes les animations. Il sera possible de lire, flâner et se restaurer», énumère Lydia Alegria, secrétaire du festival de la BD. Étienne Willem apprécie le festival, car «à Contern, c’est avant tout un village en vacances». Cela le change des festivals «à l’intérieur d’un gymnase qui donne sur un parking».