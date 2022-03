Le festival de l'humour pour la paix reçoit Mamane

LUXEMBOURG - Chroniqueur à la radio et à la télévision de temps en temps, Mamane sera, vendredi soir, à l'abbaye de Neumünster dans le cadre du Festival de l'humour pour la paix.

Mamane: On m'a contacté. Et mon pote Phil Darwin m'a également parlé de l'événement. On fait beaucoup de choses ensemble. Alors pour moi, c'était normal de venir au Luxembourg apporter ma pierre à l'édifice. Mon ambition est de prendre à bras-le-corps tout l'espace francophone y compris la Belgique et le Luxembourg, mais aussi l'Afrique. L'année prochaine, je vais même faire une date au Liban.