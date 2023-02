Evénement au Luxembourg: Le Festival des migrations est de retour

Alors qu’en 2022, avec la guerre en Ukraine, le Luxembourg a connu un afflux record de personnes cherchant refuge, le vivre-ensemble est plus important que jamais. Depuis 40 ans, le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté resserre les liens entre les nations du Luxembourg. Il est de retour ce week-end à Luxexpo The Box avec ses spécialités culinaires délicieuses de nombreux pays, ses musiques, conférences…

Avec 400 stands, le festival «met en avant les combats que les associations et bénévoles mènent au quotidien et leur engagement citoyen, et il propose aux visiteurs de se rencontrer, de goûter des plats…». Il sera accompagné du Salon du livre et des cultures, d’ARTSmanif et, nouveauté, du Village. «C’est un espace ludique pour montrer aux gens comment s’engager autrement», dit Alain Randresy.