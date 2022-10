France/Grand Est : Le Festival du film arabe met l'Algérie à l'honneur

L'Algérie est à l'honneur de la 33e édition du Festival du film arabe de Fameck (Moselle), pour marquer les 60 ans de son indépendance proclamée le 5 juillet 1962, après 132 ans de colonisation française, et mettre en lumière les jeunes réalisateurs qui «amènent un nouveau souffle» au cinéma algérien. «Depuis quelques années, nous avons des propositions fortes de productions algériennes, et surtout des jeunes réalisateurs qui amènent un nouveau souffle dans l'écriture et les thématiques» abordées, souligne Mahjouba Galfout, coordinatrice du festival.