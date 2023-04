Le Festival Elsy-Jacobs a dû réduire la voilure en 2023

Le Festival Elsy-Jacobs reviendra les 29 et 30 avril pour sa quinzième édition, mais a dû voir les choses en plus petit qu'à son habitude. Contrairement aux dix dernières années, il n'y aura pas de prologue et la course ne se disputera que sur deux jours. Les deux étapes s'élanceront du Stade de Luxembourg pour arriver à Steinfort et Garnich, les traditionnelles villes-hôtes. «On a besoin d'énormément de bénévoles pour pérenniser l'événement et c'est de plus en plus difficile de les trouver depuis le Covid, déplore Claude Losch, directeur de la course. C'est pour ça qu'on a dû arrêter l'étape du vendredi».