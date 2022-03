Le festival Rock am Ring séduit des milliers de visiteurs

Cent groupes en trois jours devant un public de 85 000 passionnés.

«L'essentiel» a visité, samedi, le festival Rock am Ring, dans l'Eifel.

12 h: Les premiers fans réservent leurs places devant la scène principale «Center-stage» pour être aux premiers rangs et profiter de la tête d'affiche du jour, Metallica.

15 h 50: Hot Chip, groupe pop-électro, monte sur la scène alternative, «Alterna-stage», une des trois scènes du festival. Tandis que le chanteur Alexis Taylor se présente avec des lunettes qui semblent dater des années 70, le groupe attire des fans d'un look tendance, certains avec de grandes lunettes sur le nez.

16 h 50: Kate Nash, la découverte, suit Hot Chip. Mignonne dans sa robe à pois et avec sa frange, elle montre qu'elle sait crier dans le micro malgré son air de petite fille.

18 h: Madsen, c'est du rock allemand pur et dur. La foule devant l'«Alternastage» saute, certains se font porter par les bras du public.

19 h: La place devant la «Centerstage» est maintenant bondée. Mais avec son metal-gothique, Nightwish ne sait pas convaincre. C'est à The Offspring ensuite de réveiller la foule.

21 h 35: C'est l'heure des Babyshambles. Ou pas? Le groupe se trouverait dans un embouteillage, dit un homme de la sécurité. Il devrait jouer à 2 h 15 (promesse qu'ils vont tenir). Leur fan Gerd est quand même énervé et déçu: «Je suis venu il y a deux heures pour être devant!».

22 h 10: Metallica fait bouger une énorme masse de fans dès le début. Point fort du concert: «Nothing else matters», du metal, mais quelle sensibilité!

Rock am Ring, ce n'est pas seulement un festival, c'est aussi un week-end de camping entre amis.

Une odeur de charbon de bois parfume l'air. Devant les toilettes et les douches payantes, des campeurs font la queue pour commencer la journée frais comme des gardons. Samedi, vers 15 h, sur le terrain de camping B2a. À cinq minutes à pied de l'entrée principale du terrain du festival, Stefan et ses amis ont installé leurs tentes depuis mardi soir: «Il faut être là tôt pour avoir la meilleure place». Même si la vie au camping est réduite à sa plus simple expression, certains campeurs ont semblé avoir oublié de limiter leurs bagages. Haut-parleurs pour sonoriser tout le coin, baby-foot, tentes remplies avec des boissons, fauteuils...