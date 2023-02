Mobilisation au Chili : Le feu a déjà ravagé une superficie supérieure à celle du Luxembourg

Pompiers et experts internationaux ont commencé, lundi, à combattre, aux côtés des forces chiliennes, les incendies qui ravagent depuis plusieurs jours le centre du pays et ont fait en moins d'une semaine 26 morts, des centaines de blessés et détruit plus d'un millier de maisons. Selon un dernier bilan lundi du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred), les incendies ont fait depuis jeudi 26 morts, 1 260 blessés et laissé 3 000 personnes sans logement. Au moins 1 159 habitations ont été détruites par les flammes.