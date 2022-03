Réveillon à Dubai : Le feu d'artifice qui a battu tous les records

Le gigantesque feu d'artifice tiré à Dubai à l'occasion du nouvel an a été homologué par le «Guinness Book» comme le plus grand du monde. En six minutes, six millions de dollars ont été dépensés.

«Dix mois de préparation et plus de 500 000 projectiles ont été utilisés pour produire le feu d'artifice d'environ six minutes», a indiqué cet organisme sur son site Internet, en soulignant qu'il s'agissait d'un nouveau record du monde. Ce feu d'artifice, tiré depuis 400 sites de lancement et qui a mobilisé 200 techniciens, a coûté 6 millions de dollars, selon la télévision locale.

Le feu d'artifice s'est étiré sur plus de 96 kilomètres de côtes: de Burdsch Khalifa, la plus haute tour du monde (828 m), à Pal Jumeirah, une île artificielle sous forme de palme et ensuite The World, un planisphère au large de la cité-État.

Dubai, qui a été choisi fin novembre pour accueillir l'expo-2020, veut conforter son statut de destination touristique et d'affaires. Grâce à sa réputation de ville libérale dans un environnement conservateur, Dubai est aussi devenu un centre d'affaires et financier qui attire les entreprises et les expatriés cherchant à s'établir au Moyen-Orient.