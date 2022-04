Cadavre au Kirchberg: Le fiancé de Sonia s'exprime et ne croit pas au meurtre

Sonia, retrouvée morte dimanche matin dans un restaurant du Kirchberg, a-t-elle été victime d'un vol qui a mal tourné? «Je ne pense pas que ce soit un meurtre. C'était une personne calme, elle n'avait pas d'ennemis. Elle faisait bien son travail», a raconté son fiancé à Ansa, agence de presse italienne. Des propos repris par plusieurs médias en Italie, pays d'origine de la victime de 46 ans et de son compagnon. «Bouleversé» et cherchant ses mots, l'homme dit avoir eu un échange par messages avec sa compagne «dans la soirée» qui a précédé le drame.

«Elle rentrait tard, alors je dormais déjà. Quand je me suis réveillé, elle n'était pas là. Je pensais qu'elle était sortie. On attendait des amis pour le déjeuner, mais elle a été tuée. La police ne me l'a pas montrée, juste dit qu'elle avait reçu un gros coup sur la tête», raconte celui qui avait rencontré Sonia au Luxembourg il y a cinq ans. Dans les médias italiens et notamment le Corriere della sera, l'homme dit que le restaurant était «fermé de l'intérieur» dimanche matin et que de nombreuses interrogations sur les faits planent toujours alors même qu'une autopsie du corps de la victime était réalisée ce mardi.