Le film en 3D est en train de mener sa révolution

LUXEMBOURG - De plus en plus de salles de cinéma de la Grande Région proposent des films en version 3D.

Certains voient dans la technologie 3D une révolution déferler sur le cinéma. De plus en plus de salles dans la Grande Région proposent cette offre, le dernier en date, depuis début juillet, le Ciné-Espace d'Arlon.

Passer à la 3D, c'est une évidence pour ces salles, malgré les investissements dans la technique et les lunettes.