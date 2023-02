Polémique : Le Film Fund veut dissiper les «doutes» avant d'aider El Assal

Mary Faltz n'a pas caché sa stupeur quand elle a découvert que l'homme qui l'a abusée sexuellement, son propre père, tenait un rôle dans «Sawah». Un film sorti en 2019 et réalisé par le frère de Mary, le Luxembourgeois Adolf El Assal. «C’est une question éthique, une ligne rouge a été franchie», confie-t-elle. Mettre en avant celui qui a abusé d’elle durant 16 ans lui est insupportable, alors même qu’il est en liberté conditionnelle, ayant été condamné à dix ans de prison dont cinq avec sursis en 2013. «Si on laisse passer ça, si on finance, avec de l’argent public, des films qui réhabilitent des criminels, il n’y a plus de consensus dans la société», dit-elle.