Basketball américain: Le fils aîné de LeBron James s'illustre au All Star Game des lycéens

Bronny James (18 ans, 1,88 m) a inscrit 15 points lors de la défaite de son équipe, une sélection des meilleurs lycéens de l'Ouest des Etats-Unis, contre l'Est (109-106). LeBron James (38 ans), quadruple champion NBA et devenu en février meilleur marqueur de l'histoire de la ligue nord-américaine, ne cache pas son intention de poursuivre sa carrière jusqu'à l'arrivée de son fils dans le championnat. Il avait lui-même pris part à ce «All Star Game» lycéen en 2003, un an avant la naissance de son fils, qui est désormais pressenti pour occuper une place de choix lors de la draft 2024.