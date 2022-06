A Los Angeles: Le fils d'une star de «Melrose Place» retrouvé mort dans un parking

À Los Angeles : Le fils d'une star de «Melrose Place» retrouvé mort dans un parking

Jack Wagner - qui campait le Dr Peter Burns dans la célèbre série américaine - a perdu son plus jeune fils, retrouvé mort dans un parking.

Ces dernières années, le jeune homme, fruit des amours de Jack et Kristina Wagner, avait été en proie à des problèmes d'addiction (alcool et drogues). Son père l'avait évoqué sur les réseaux sociaux en 2016. «Je crains pour la sécurité de mon jeune fils», avait-il écrit. «Il a lutté contre la drogue et l'alcool comme moi quand j'étais plus jeune. Il a rechuté et a disparu depuis 5 jours», avait-il confié avant que son fils ne refasse finalement surface.