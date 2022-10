Enquête dans le foot français : Le fils de Christophe Galtier serait un agent sportif «illégal»

Selon son site web, Score agencies, agence basée à Lyon et fondée en 2000, est spécialisée dans les services aux footballeurs professionnels «avec des accompagnements juridiques, financiers…». Elle compte parmi ses clients des entraîneurs et des joueurs, dont certains de l'Olympique lyonnais comme Alexandre Lacazette et Damien Da Silva, ou encore l'attaquant niçois Andy Delort. Ce dernier avait rejoint les Aiglons lors de l'été 2021 après l'arrivée sur le banc niçois de Galtier.