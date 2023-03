New Jersey: Le fils de Flo Rida est tombé du 5e étage

Depuis le 4 mars 2023, Alexis Adams, ex-compagne de Flo Rida et mère de son fils de 6 ans, vit un cauchemar. Ce jour-là, son enfant prénommé Zohar a chuté par la fenêtre du 5e étage de l’immeuble dans lequel elle vit avec lui à Jersey City, dans le New Jersey. Depuis lors, le garçon est hospitalisé aux soins intensifs et souffre de multiples fractures du bassin, de fractures du métatarse gauche, de lacérations du foie, d’hémorragie interne et d’affaissement pulmonaire.