Le fils de Kadhafi au centre d'une crise diplomatique

La Libye a menacé la Suisse de

représailles après

la brève détention

d’un fils de Kadhafi.

Les manifestants ont remis à l’ambassadeur suisse un communiqué menaçant la Confédération de représailles si elle ne présente pas des excuses officielles au peuple libyen et au colonel Kadhafi. Le communiqué dénonce un «comportement hostile» et considère que l’arrestation de Hannibal Kadhafi, était un «crime odieux et un dangereux précédent», ainsi qu’une atteinte à «l’honneur, à l’histoire et à la liberté du peuple libyen».