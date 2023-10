Le fils de Kadyrov, 15 ans, félicité après avoir battu un prisonnier

Le chef de la république russe de Karatchaïevo-Tcherkessie, région musulmane du Caucase russe, Rachid Temrezov, a annoncé sur Telegram décorer Adam Kadyrov, quinze ans, de la plus haute distinction de sa région pour récompenser sa «contribution personnelle au développement de l'unité interethnique et interrégionale et au renforcement des valeurs islamiques traditionnelles».