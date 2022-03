Corée du Nord : Le fils de Kim Jong-Il nommé général

Le fils du dirigeant nord-coréen a été promu au rang de général, qui se profile comme successeur de son père.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Il, qui prépare sa succession en raison de sa santé chancelante, a nommé général son fils cadet Kim Jong-Un, a rapporté mardi l'agence officielle nord-coréenee KCNA. Cette dernière n'avait jamais fait mention encore de cet homme qui semble appelé à succéder à son père. On sait peu de chose de Kim Jong-Un, si ce n'est qu'il est le troisième fils de Kim Jong-Il, qu'il a fait des études en Suisse et qu'il parlerait l'anglais et l'allemand.