Etats-Unis: Le fils de Kourtney victime d’usurpation d’identité

États-Unis : Le fils de Kourtney victime d’usurpation d’identité

Kourtney Kardashian est en colère et on peut la comprendre. L’épouse de Travis Barker a appris qu’une personne mal intentionnée avait usurpé l’identité de Mason, son fils aîné, et avait créé des comptes au nom du garçon de douze ans sur plusieurs réseaux sociaux. Elle s’en servait pour dire tout et n’importe quoi sur la famille Kardashian-Jenner.