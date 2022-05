En Allemagne : Le fils de la ministre dans l'hélico de la Bundeswehr fait polémique

La ministre allemande de la Défense s'est retrouvée mardi au centre de critiques de l'opposition visant un déplacement privé de son fils à bord d'un hélicoptère de l'armée.

Christine Lambrecht et son fils, Alexander Lambrecht, 21 ans, se sont rendus mi-avril en hélicoptère militaire sur l'île de Sylt, dans le Schleswig-Holstein, pour un séjour privé, a révélé mardi le média Business Insider . La ministre, qui avait auparavant visité un bataillon stationné dans cette région du Nord de l'Allemagne, a ensuite gagné l'île avec son fils à bord d'un hélicoptère Cougar pour le week-end de Pâques. Le fils de la ministre a même posté sur Instagram une photo de lui dans l'hélicoptère.

«Ne pas confondre la Luftwaffe avec la Lufthansa»

«Utiliser la Bundeswehr à des fins privées et partisanes est inélégant», a fustigé le premier secrétaire du groupe CDU-CSU au Bundestag, Thorsten Frei. «La ministre de la Défense devrait faire preuve de plus de tact et ne pas confondre la Luftwaffe (armée de l'air) avec la Lufthansa», principale compagnie aérienne allemande, a-t-il ironisé auprès du quotidien Bild.