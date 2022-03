Etats-Unis – Le fils de Michael Douglas condamné à 5 ans de prison

États-Unis : Le fils de Michael Douglas condamné à 5 ans de prison

Cameron Douglas, 32 ans, a été condamné mardi à 5 ans de détention pour trafic et détention de stupéfiants par un juge de New York, a-t-on appris de source judiciaire.

Le jeune homme sera ensuite placé en liberté surveillée pendant cinq autres années, a précisé une porte-parole du tribunal fédéral du district sud de Manhattan. Cameron Douglas, fils de Michael Douglas -65 ans- et petit-fils du légendaire Kirk Douglas -93 ans-, avait plaidé coupable dans une affaire de trafic de métamphétamine, une drogue de synthèse, après avoir été arrêté en août dernier dans un hôtel de New York.

Il encourait jusqu'à 10 ans de prison. Le juge Richard Berman a prononcé la sentence mardi dans une salle de tribunal comble, où était notamment présent Michael Douglas, a précisé la porte-parole. Le magistrat a indiqué qu'il avait tenu compte de toutes les lettres qu'il avait reçues, lui demandant d'être clément. Kirk Douglas, héros de «Spartacus» et vétéran de Hollywood, avait notamment écrit au juge que son rêve le plus cher avant de mourir était de voir son petit-fils réussir en tant qu'acteur, dans une lettre rendue publique par le tribunal.

Il acheminait des paquets à New York

D'autres célébrités, dont Michael Douglas et son épouse actuelle, l'actrice Catherine Zeta-Jones, ont également écrit au juge en soulignant que Cameron avait besoin d'une cure de désintoxication plutôt que d'une peine d'emprisonnement.

Le procureur avait présenté des preuves, provenant de témoins, selon lesquelles Cameron Douglas vendait de grandes quantités de métamphétamine, dont il était également consommateur. Il aurait envoyé ou acheminé lui-même des paquets à New York depuis la Californie et se faisait adresser les paiements en liquide par colis postal à un hôtel californien. Il avait déjà été incarcéré à deux reprises pour des affaires de drogue en 1999 et 2007.