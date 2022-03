Le fils de Sarah Palin expédié en Irak

La candidate républicaine à la vice-présidence américaine a dit au revoir à son fils jeudi soir en Alaska. Son unité se déploie en Irak pour combattre une «juste cause.

Track Palin (à g.), 19 ans, part en Irak. (AFP)

Devant quelque 4. 00 soldats rassemblés à Fort Wainwright, le gouverneur d'Alaska a dit combien elle était honorée d'être là pour les voir partir «défendre l'Amérique et la cause de l'Amérique qui est une cause juste». «Vous serez là-bas pour gagner», a-t-elle lancé à l'adresse des militaires qui partaient pour douze mois.

Elle a averti qu'il y aurait des «épreuves à endurer et des sacrifices à accepter» avant la victoire mais que c'était une bataille «juste et vitale». «Vous serez là-bas pour défendre l'innocent face aux ennemis qui ont planifié, conduit et se sont réjouis de la mort de milliers d'Américains, car l'Amérique ne peut pas retourner à cette fausse impression de sécurité qu'on avait avant le 11 septembre 2001», a-t-elle dit.

Pas de protection spéciale pour Track

Sans faire allusion à la campagne présidentielle, Mme Palin a salué le sacrifice de 32 soldats de Wainwright tombés en Irak, estimant que les militaires sur le départ serviraient «la même cause de la liberté face à la tyrannie et la violence». Elle n'a pas mentionné son fils, Track, 19 ans, qui se trouvait parmi les soldats alignés devant elle. Mais des mots semblaient lui être destinés. «Ne nous en voulez pas, vos parents, vos amis, votre famille, si nous nous permettons quelques larmes ou si nous vous serrons dans nos bras une nouvelle fois avant que vous partiez, parce que vous allez nous manquer», a-t-elle dit.

Selon le major Chris Hyde, porte-parole de la brigade, aucune protection particulière n'a été demandée pour Track Palin parce que sa mère est la colistière du candidat républicain. Et sa présence jeudi soir à la base n'y était pas non plus liée. «On lui a demandé et elle a proposé d'être l'orateur d'honneur il y a plusieurs mois», a-t-il dit.