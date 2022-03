Les grands débuts : Le fils de Schumacher en Formule 4

Le fils du septuple champion du monde de Formule 1 allemand débutera en avril en monoplace en intégrant l'équipe néerlandaise Team van Amersfoort en Formule 4.

Champion d'Europe et vice-champion du monde junior de karting en titre, Mick Schumacher est engagé dans la première de ses huit courses de la saison les 25 et 26 avril à Oschersleben (nord de l'Allemagne), pour une conclusion les 3 et 4 octobre à Hockenheim (sud). Il découvrira les 20 et 21 juin le circuit belge de Spa-Francorchamps, où son père avait débuté sa carrière en Formule 1 en 1991, puis le mythique circuit allemand du Nürburgring, considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mi-août. Selon la porte-parole de la famille Schumacher, Sabine Kehm, Mick va abandonner le karting pour se consacrer à la monoplace.