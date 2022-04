Confidences: Le fils de Stromae, 3 ans, dit à son papa qu'il lui manque

Depuis qu’il a fait son grand retour avec la sortie très attendue de son troisième album, «Multitude», Stromae n’est plus beaucoup chez lui, auprès de sa femme, Coralie, et de leur petit garçon âgé de 3 ans. Il faut dire que le chanteur est demandé dans le monde entier. Le Belge, qui avait fait le buzz lors sa venue au JT de TF1, était encore sur la scène du festival Coachella, en Californie.

Du coup, ses absences répétées pèsent sur le moral de son fiston. «La dernière chose que j’ai appréciée c’est quand mon fils m’a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m’occuper de lui, mais c’est vrai que là pendant la promo de l’album on s’est un peu moins vus. D’entendre que finalement c’est réciproque, cet amour et cette confiance mutuelle…», a confié Stromae, 37 ans, dans l’émission «Clique», diffusée sur YouTube.