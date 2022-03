Le fils de Will Smith va frapper très fort

Jaden Smith n’a que 11 ans et il va connaître son premier triomphe avec le remake de «Karate Kid».

Quand Obama a reçu son Nobel de la paix à Oslo, Jaden Smith a épaté l’assistance en dansant et chantant avec sa sœur Willow lorsd’un show préparé par ses parents, Jada Pinkett et Will Smith.