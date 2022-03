Le fisc italien devra fermer les yeux

Pour l'État italien, le plus endetté d'Europe, l'argent des évadés fiscaux est le bienvenu alors que les recettes diminuent à cause de la crise. Selon le fisc, près de 300 milliards seraient placés à l'étranger, dont près de la moitié en Suisse. Les recettes potentielles seraient de 15 milliards mais le gouvernement table plutôt sur 5 milliards. L'Italie avait déjà eu recours à des amnisties fiscales en 2001-2002 et en 2003 sous le deuxième gouvernement Berlusconi, ce qui lui avait rapporté un peu plus de 2 milliards d'euros.