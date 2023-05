«Graves répercussions» mondiales: Le FMI alerte sur un éventuel défaut de paiement des Etats-Unis

«Taux d'intérêt plus élevés»

Parmi les répercussions, Julie Kozack a cité «des taux d’intérêt plus élevés, une instabilité plus large et des répercussions économiques». Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manœuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers.