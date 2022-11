BGL Ligue: Le Fola Esch est embourbé dans une saison cauchemar

Nommé cet été après le départ de Sébastien Grandjean, l'ex-adjoint Miguel Correia a déjà été remplacé, au moins temporairement, par Serge Wolf. Ce dernier a connu les mêmes difficultés que son prédécesseur, dimanche dernier, en encaissant cinq buts après avoir ouvert le score contre Wiltz. «Mentalement, on se demande comment faire pour que l'équipe ne s'écroule plus lorsqu'elle encaisse un but», souligne le directeur sportif de la plus mauvaise défense du pays avec 32 buts encaissées. On doit comprendre les joueurs, faire en sorte qu'ils arrivent à s'ouvrir davantage».