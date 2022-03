«Le folk, ça se chante en anglais, pas en français»

METZ - Avant le concert de Metz jeudi, le groupe Cocoon à répondu aux questions de «L'essentiel», avec une bonne dose d'humour.

Fort de son succès, le duo n'en n'a pas pour autant pris la grosse tête. (Kalonji-Willy Tshinza)

L'essentiel: Qu'est-ce qui a conduit à ce que vous chantiez en anglais?

Morgane Imbeaud: C'est venu naturellement, je pense. Il y a aussi la beauté de la langue qui joue. C'est l'anglais, mais ça aurait aussi bien pu être l'espagnol.

Mark Daumail: Et puis, le folk, ça se chante en anglais, pas en français. Sinon, tu fais du Carla Bruni.

Votre nom se veut inoffensif, le titre de l'album (NDLR: «All of my friends died in aplane crash») pourtant, l'est moins...

M.D.: ... Exactement!

M.I.: Exactement! (rires)

M.D.: En fait, l'idée était de partir d'un concept mignon pour arriver à quelque chose de plus trash.

Ça fait quoi d'écrire pour Julien Doré?

M.D.: On est des artistes, mais on n'est pas riche. Il faut bien manger.

M.I.: Bien sûr, on avait des a priori, mais le mec est vachement ouvert, et a une approche de la musique qui est intéressante.

M.D.: On ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas entendu le mix final.

Est-ce que c'est votre label qui a voulu cette image de deux romantiques qui se ressourcent dans les champs?

M.I.: Non, on est comme ça. C'est juste que si on a besoin de se ressourcer dans la nature, c'est que quelque part il y a une raison.

Votre musique est une musique engagée...

M.D.: Non, ce n'est pas du «protest song», à la Dylan. Faire ça en 2008, n'a aucun sens. Quand j'entends un mec comme Saez, j'ai envie de lui dire: «Vas-y, t'es ridicule!». Le folk que nous aimons, c'est celui qui a ses racines autant dans le blues que dans le hip-hop.

Quelle est la place que vous réservez à l'improvisation, quand vous êtes sur scène?

Morgane: Pour la musique, on suit un plan bien défini. Sinon, on improvise pas mal sur les blagues. En fait, on essaie d'être drôle.

M: On veut casser ce côté gentil auquel on nous associe. C'est aussi pour ça qu'on a signé avec le plus gros label punk de Paris, et que notre manager c'est celui de NTM.

Qu'est-ce qui vous gêne dans une image lisse?