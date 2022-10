Carnet noir : Le fondateur de Red Bull Dietrich Mateschitz est mort

«Beaucoup d’entre nous doivent lui être reconnaissants pour les opportunités qu’il a offertes, la vision qu’il avait, la force de caractère. Et ne jamais avoir peur de suivre ses rêves et de les poursuivre», a-t-il ajouté. Stefano Domenicali, PDG de la F1, s’est également dit «profondément attristé», rendant hommage à «un membre très respecté et très aimé de la famille de la Formule 1». «Il était un entrepreneur visionnaire incroyable et un homme qui a contribué à transformer notre sport et à créer la marque Red Bull, connue dans le monde entier», a-t-il souligné.