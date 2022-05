Condamnation en Espagne : Le footballeur avait «introduit son sexe dans sa bouche sans lui demander»

Le joueur du Celta Vigo Santi Mina a été condamné à quatre ans de prison pour des violences sexuelles commises sur une femme en 2017. Son club a décidé de l'écarter.

Santi Mina a été condamné à quatre ans de prison pour des violences sexuelles commises sur une femme en 2017. Selon la décision du tribunal d'Almeria (sud-est), consultée par l'AFP, le joueur du Celta Vigo a également «interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de la victime ou de son domicile (...) et d'établir un contact avec elle de quelque manière que ce soit pendant 12 ans». Le tribunal a retenu contre le joueur le chef d'accusation d'«abus sexuel» mais pas celui d'«agression sexuelle», catégorie incluant le viol, qui exige des preuves d'intimidation ou de violence au regard du code pénal espagnol. Le parquet, qui avait requis huit ans de prison, accusait le joueur d'«agression sexuelle».

Les faits remontent au 16 juin 2017. Le joueur, qui évoluait alors à Valence, était en vacances à Mojácar, près d'Almeria, avec un ami, également footballeur, David Goldar. Selon la décision du tribunal, alors que M. Goldar avait une relation sexuelle avec une femme dans un véhicule près d'une discothèque, Santi Mina est entré dans le véhicule et a «introduit son sexe (...) dans la bouche (de la victime) sans lui demander» et lorsque celle-ci l'a repoussé, a «introduit les doigts de sa main droite dans son vagin». La victime a alors «fui dans un grand état d'anxiété». Elle a ensuite «présenté des symptômes d'anxiété et de grave dépression liés à ces faits».