En Espagne: Le footballeur brésilien Dani Alves va être jugé pour viol

Selon la presse espagnole, la juge d'instruction chargée de l'enquête a convoqué le footballeur mercredi pour une audience afin de lui notifier le procès et a assorti l'ouverture des poursuites d'une «caution» de 150 000 euros non destinée à permettre une sortie de prison mais imposée comme «une garantie» à avancer pour couvrir d'éventuels préjudices.

Il clame son innocence

En plus de clamer son innocence, Dani Alves soutient par ailleurs dans cette interview que s'il a changé plusieurs fois de version, allant jusqu'à affirmer dans une vidéo début janvier qu'il n'avait jamais rencontré la plaignante, c'était pour ne pas mettre en péril son mariage. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées.