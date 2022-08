Voiture folle : Le forcené de Trèves condamné à la prison à vie et à l'hôpital psy

Il était jugé pour avoir foncé à toute vitesse dans la zone piétonne de Trèves au volant de son 4x4 le 1er décembre 2020 à l'heure du déjeuner, dans le but de tuer ou de blesser le plus de personnes possible. Sa course meurtrière avait fait cinq morts, dont un bébé. Et de nombreux blessés et traumatisés étaient aussi à déplorer. Le parquet avait poursuivi l'Allemand pour quintuple meurtre et 18 tentatives de meurtres, ainsi que pour des lésions corporelles graves.