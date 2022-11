Mondial 2022: Le forfait de Mané fait pleurer le Sénégal

La blessure de Sadio Mané a été vécue comme un véritable choc à Dakar. Réagissant jeudi soir à l'officialisation de son absence de la Coupe du monde, le président sénégalais Macky Sall lui a souhaité «prompt rétablissement». «Bon courage Ñañthio. La santé avant tout. Tu reviendras encore plus fort !», a-t-il ajouté sur Twitter.

Le N.10 est une idole au Sénégal. Il a reçu lors de la soirée du Ballon d'Or le nouveau prix Socrates récompensant un joueur pour ses actions en faveur de la société. Mané a fait construire une école et un hôpital dans son village de Bambali, en Casamance.

La blessure n'a pas eu de pitié. «Ballonbuwa», le «sorcier du ballon», comme on l'appelle au Sénégal, et son entourage avaient d'abord pensé devoir déclarer forfait, avant de reprendre espoir. Et, après la visite du médecin de la sélection, il avait été décidé de l'inclure tout de même dans la liste pour la Coupe du monde.