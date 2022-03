Internet : Le format GIF perd son créateur à cause du Covid-19

Stephen Wilhite, inventeur du célèbre format numérique d’images animées à la fin des années 1980, est décédé la semaine dernière du coronavirus à l’âge de 74 ans.

Son nom n’évoquera certainement rien à la grande majorité des internautes, mais la technologie qu’il a inventée en 1987 est pourtant très populaire sur la Toile. Stephen Wilhite, créateur du célèbre format GIF (Graphics Interchange Format), est mort à l’âge de 74 ans des suites du Covid-19, a fait savoir sa femme Kathleen. Le décès remonte au 14 mars dernier, mais il n’a été rendu public que plus d’une semaine plus tard.

Cet informaticien a eu l’idée de créer le fameux format numérique alors qu’il travaillait pour la société CompuServe. Aujourd’hui surtout utilisé pour partager des memes et d’autres images à caractère humoristique sur le Net, le GIF devait à l’origine servir à distribuer des images en couleurs de haute qualité et de haute résolution pour les standards de l’époque. Il a inventé le GIF tout seul – il l’a fait à la maison et l’a apporté au travail après l’avoir perfectionné», a raconté sa femme à The Verge.