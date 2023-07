Au G20: Le fossé se creuse entre riches et pauvres, s’inquiète la Banque mondiale

Les grands argentiers du G20 se sont attaqué, mardi, à la réforme fiscale et aux bailleurs multilatéraux, sans grand progrès sur la restructuration de la dette, tandis que la Banque mondiale s’est alarmée du fossé qui se creuse entre pays riches et pays pauvres.

Plusieurs économies restent en difficulté après le double choc de la pandémie de coronavirus et des conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine, qui affecte les cours mondiaux des carburants et des matières premières. Le changement climatique aggrave de surcroît la situation des pays les plus pauvres et les moins à même de surmonter la situation.