Profil recherché : Le français, langue prisée des sociétés anglaises

Le français reste la langue étrangère la plus prisée par les entreprises britanniques qui recherchent aussi de plus en plus du personnel sachant parler le mandarin ou l'arabe.

Le français offre des débouchés en Europe, Amérique et surtout en Afrique. AFP

Le français arrive, comme l'année dernière, en tête des langues qualifiées comme «utiles» par les 300 entreprises consultées par la Confédération britannique de l'industrie (CBI) pour son rapport annuel qui doit paraître en intégralité en juillet. Citée par 50% des sondés, la langue de Molière devance l'allemand (49%) et l'espagnol (44%).