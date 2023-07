Honda Indy 200: Le Français Pagenaud victime d'un spectaculaire accident

Pagenaud a ensuite réussi à sortir du véhicule et à s'éloigner, avant de rejoindre le centre médical pour contrôler une éventuelle commotion cérébrale. «Je me sens bien, mais il faut faire attention avec le cerveau», a-t-il ajouté. «C'était un sacré accident c'est sûr», a reconnu le pilote. «Quelque chose s'est mal passé et je ne pouvais plus ralentir».