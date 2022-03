Le French doctor, le préféré

Avec 79% d'opinions favorables, Bernard Kouchner est en novembre la personnalité politique préférée des Français, devant Bertrand Delanoë (73%), selon un sondage Ifop pour Paris-Match.

Le sondage, réalisé le jour et le lendemain du vote des militants PS, révèle une vive progression de 9 points de la popularité de Ségolène Royal, à 47%. Parmi les raisons de l'amélioration de son score, les sondés jugent (34%) qu'elle «renouvelle le débat et les idées au PS», et (26%) qu'elle a été «une bonne candidate" à la présidentielle. Quant aux mauvaises opinions, 32% jugent qu'elle "ne maîtrise pas complètement ses dossiers» et 32% qu'elle «n'a pas la stature d'un chef d'État».