Affaire en France : Le frère de Paul Pogba s'est présenté de lui-même à la police

Mathias Pogba, le frère aîné du footballeur Paul Pogba, et trois autres personnes ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur des extorsions dénoncées par le joueur de la Juventus Turin, a-t-on appris mercredi de sources judiciaire et proche du dossier. Mathias Pogba s'est présenté de lui-même «en début d'après-midi (mercredi) au service d'enquête et a été placé en garde à vue», a précisé la source proche.