Football : Le frère de Paul Pogba se dit «totalement étranger» aux extorsions

«Compte tenu de l'évolution de l'affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manœuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba», écrit Me Richard Arbib. «Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la justice, désormais saisie, prendra la mesure», ajoute-t-il.

«Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant», poursuit Me Arbib. Dans une plainte déposée le 16 juillet auprès du parquet de Turin, Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à plusieurs millions d'euros.