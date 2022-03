En France : Le frère Merah condamné à 20 ans de prison

Abdelkader Merah a été reconnu ce jeudi coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas de complicité d'assassinat.

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné jeudi Abdelkader Merah à 20 ans de réclusion criminelle, le jugeant coupable d'association de malfaiteurs terroriste mais pas complice des sept assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed à Toulouse et Montauban. Fettah Malki, accusé d'avoir vendu l'arme et le gilet pare-balles à Merah en connaissant sa radicalisation, a également été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste et a écopé de 14 ans de réclusion criminelle. Il a décidé de faire appel.