Transport aérien : Le fret chinois atterrit sur le tarmac du Findel

Les compagnies chinoises de fret aérien sont les plus gros clients du Findel après Cargolux.

«Pour un opérateur, le plus important c’est le temps et nous traitons les marchandises très vite. Et il n’y a pas de privilégiés: le plus ponctuel est pris en charge le premier». LuxairCargo cherche d’ailleurs à attirer plus de clients. En Chine, le groupe va profiter de l’Exposition universelle de Shanghai pour se faire mieux connaître et vise aussi d’autres marchés émergents.