Le futur de Paris

Signé des grands architectes Herzog et de Meuron, le projet privé de tour de bureaux «Triangle» sera édifié, sur près de 200 mètres de hauteur, au Parc des expositions de la Porte de Versailles (XVe). Lorsqu'il l'a présenté, le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, a parlé d’un «édifice exceptionnel», d’une «beauté inouïe».

Plus de trente ans après la Tour Montparnasse (210 mètres), treize ans après la BNF (80 mètres) et 18 ans après la Tour Cristal du Front de Seine (98 mètres), cette tour sera élevée par l’investisseur Unibail-Rodamco. Elle ne coûtera rien au contribuable parisien. La mairie de Paris espère des retombées en termes de développement économique et de création d’emplois (5 000).