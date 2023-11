Le futur gouvernement commence à se dessiner

Le prochain gouvernement commence à prendre forme. Selon nos informations, l’exécutif comprendra neuf membres du CSV et six du DP, soit au total deux personnes de moins que dans l’actuel gouvernement entre le DP, le LSAP et Déi Gréng. «Les discussions sur le contenu devraient être terminées cette semaine et la prochaine sera consacrée au reste, dont la répartition des postes. Mais Luc Frieden et les chefs de délégation (Xavier Bettel, Claude Wiseler) ont déjà des idées en tête», confirme un poids lourd politique.