Dès 2023 : Le futur nouveau recteur de l'Uni a été choisi.

ESCH-SUR-ALZETTE – Vice-recteur de l'Université de Luxembourg depuis 2018, Jens Kreisel va devenir recteur en 2023.

Il est internationalement reconnu pour son expertise en spectroscopie optique. Après avoir mené une carrière internationale dans l’enseignement supérieur et la recherche à Lyon et Grenoble en France, Oxford et Warwick en Grande-Bretagne, il a obtenu en 2013 un projet PEARL (Programme Excellence Award for Research in Luxembourg) du Fonds national de la recherche (FNR) et a dirigé le département «Materials Research and Technology» (MRT) au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) jusqu’à sa nomination en tant que vice-recteur de l’Université du Luxembourg en septembre 2018.