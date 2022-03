Projet au Luxembourg : Le futur siège d'ArcelorMittal se précise

LUXEMBOURG - Trois cabinets d'architectes restent toujours en course pour la réalisation du futur siège d'ArcelorMittal, attendu sur 55 000 m² au Kirchberg.

Ce futur siège social doit voir le jour au Kirchberg, avenue Kennedy, à côté du ministère du Développement durable et des Infrastructures et face à la Cour de justice de l'Union européenne.

Ils étaient huit cabinets d'architectes internationaux à avoir présenté leur projet fin avril, il n'en reste plus que trois. Le Britannique Foster + Partners, le Néerlandais Rem Koolhaas OMA et le Français Wilmotte & associés sont donc les finalistes pour le concours du futur siège social mondial du groupe ArcelorMittal au Luxembourg. Trois finalistes dont le nom a été dévoilé mercredi, et qui vont devoir à présent «développer une proposition affinée qui sera soumise au jury».