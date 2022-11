Cyclisme: Le futur vélodrome Prince Charles attendu à Mondorf pour 2027

Six ans plus tard, on y est presque! «En 1966, c’était les derniers coups de pédales sur un vélodrome au Luxembourg», rappelle le ministre des Sports Georges Engel. «Fin 2022, on présente enfin un très beau projet à Mondorf-les-Bains avec beaucoup de synergies avec d’autres disciplines. On espère désormais voter la loi de financement, avant la fin de cette législature. Peu importe, le résultat des prochaines élections, je serai là pour la future inauguration, car c’est un projet qui me tient vraiment à cœur».

Et tout le cœur du Luxembourg continue de battre lorsque l’on parle de cyclisme. «Je suis quasi sûr et certain que l’on verra le début des travaux en 2023», se veut optimiste, Camille Dahm, président de la FSCL, Fédération du sport cycliste luxembourgeois, qui aura également son siège sur place. «On devrait encore attendre quatre ans pour les premiers coups de pédales sur la piste. J’en rêve déjà maintenant. Le cyclisme est le sport qui a donné au Grand-Duché ses plus grands champions. Personne ne peut le nier et on a besoin d’une telle infrastructure pour permettre aux futures générations de progresser techniquement et en toute sécurité».