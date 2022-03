Relance de l'économie : Le G7 évolue sur la question de l'austérité

Les grands argentiers des sept pays les plus riches se sont de nouveau engagés samedi à «encourager» une reprise qui patine. L'idée d'un ralentissement de la baisse des déficits semble faire son chemin.

Volonté affichée de lutte contre l'évasion fiscale

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se sont également dits «absolument déterminés à faire des progrès» dans la lutte contre l'évasion fiscale et ont souligné «l'importance de l'action collective», a ajouté M. Osborne. Cette question, érigée en «priorité» par la présidence britannique du G8, devrait être au centre du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G8 de juin en Irlande du Nord. Alors que ce thème est revenu sur le devant de la scène à la faveur de l'«offshore leaks», la pression est encore montée d'un cran vendredi avec l'annonce par la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie du lancement d'une vaste enquête internationale après la réception de milliers de fichiers informatiques sur des comptes secrets dans des paradis fiscaux.