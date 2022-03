Le G8 négocie ferme avec le G5

Le G8 et les pays émergents veulent conclure les négociations de Doha sur la libéralisation du commerce «en 2010» et s’engagent à

«résister au protectionnisme».

«Nous encouragerons l’ouverture des marchés pour les échanges et les investissements», affirment le G8 et le G5 - Brésil, Chine, Inde, Mexique et Afrique du Sud - auxquels s’associe l’Égypte qui était présente à leur réunion de jeudi matin.